Lijnbus vat vuur: remmen raakten mogelijk oververhit

Maandagmorgen rond 6.30 uur in Brugge merkte de chauffeur van een lijnbus plots vlammen aan de zijkant van zijn voertuig. De bus reed in de Guldenvlieslaan in de richting van ‘t Zand.

De man kon de bus ter hoogte van de Beenhouwersstraat nog op de busstrook parkeren en een vijftal passagiers veilig laten uitstappen voor hij de hulpdiensten verwittigde. Die hadden het vuur ter hoogte van het rechter voorwiel in geen tijd geblust.

Vermoedelijk zorgden oververhitte remmen voor het ontstaan van de brand. De grote accordeonbus kon niet verder rijden en moest getakeld worden. Niemand raakte gewond.