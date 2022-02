Lichte brand in appartementsgebouw aan Spillebad

De brandweer werd zondagochtend omstreeks 8 uur opgeroepen naar het grote appartementsgebouw aan de achterzijde van het voormalig Spillebad in Roeselare. Daar was rookontwikkeling ontstaan in het appartement van een oudere vrouw.

De vrouw had net een potje gekookt, maar was vergeten het vuur uit te zetten. Toen er rookontwikkeling ontstond, sloeg de vrouw in paniek. Ze verwittigde de noodcentrale.

Onder andere de brandweer en een MUG-team werden onmiddellijk opgeroepen. Bij aankomst bleek er eigenlijk weinig aan de hand te zijn. De brandweer zette het vuur snel af en kalmeerde de vrouw. Uiteindelijk bleek er geen schade te zijn.