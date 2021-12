Laswerken veroorzaken felle brand in varkensstal: “De schade is enorm groot”

Een felle brand verwoestte woensdag een grote, moderne varkensstal van Ignace Blomme en zijn gezin uit Meulebeke. Het vuur ontstond tijdens laswerken aan een voederbak. Een genster deed methaangas uit de mestkelder ontbranden, met een enorme vlammenzee tot gevolg. “Die werkman is aan de dood ontsnapt”, zegt de brandweer.

Meer dan 1.000 varkens zitten er normaal in de moderne varkensstal die Ignace Blomme uit de Gentstraat zes jaar geleden liet bouwen. Onder de naam Blovaco runt Blomme een transportbedrijf dat landbouwproducten vervoert, maar daarnaast heeft hij een vergunning om 2.650 varkens te kweken.

Laswerken

“Vorige week was de stal leeggemaakt en zaterdag hebben we hem nog uitgekuist”, zegt de zaakvoerder. “Woensdag voerde een aannemer er laswerken aan de meelbakken uit, omdat we zouden overschakelen van meel naar korrelvoeding.”

Maar iets voor 10.30 uur liep het bij die werken mis. Blomme was zelf onderweg met een vrachtwagen en ook zijn vrouw Karline was op de baan. “We kregen plots een automatische alarmmelding op onze gsm”, zegt de man.

“Ook een van onze twee dochters, die thuis aan het studeren was, had rookontwikkeling opgemerkt. Ik heb de brandweer verwittigd en ben in allerijl naar mijn bedrijf gereden.”

Rennen voor zijn leven

Bij de aankomst van de eerste brandweerwagens sloegen de vlammen al uit de varkensstal. De werkman die voederbakken aan het lassen was, was op tijd kunnen ontsnappen. “Tijdens de werken had hij plots vlammen achter zich gezien”, zegt brandweerkapitein Rob Nachtergaele.

“Hij wilde eerst nog zijn lastoestel redden, maar hij heeft moeten rennen voor zijn leven. Toen hij achter zich keek, stond de stal al tot boven in brand, zo snel ging het. Hij heeft enorm veel geluk gehad dat hij niet zwaar verbrand raakte of, nog erger, om het leven kwam.”

Methaan

Volgens Nachtergaele is de brand ontstaan door methaan, een van de gassen die afkomstig is uit de mestkelders onder de stalvloer. “Wellicht is een genster door de roosters gevallen, waarna het methaangas ontbrandde. De werkman heeft nog geluk gehad dat er geen ontploffing plaatsvond.”

De stal stond volledig leeg en niemand raakte gewond. Maar de schade in de moderne stal, die miljoenen euro’s kostte, is enorm. Vanaf de buitenkant lijkt enkel de linkerzijde van het gebouw aangetast, maar binnenin is de stal helemaal uitgebrand. Het vuur werd in het dak gezogen via een biogasfilter die geurhinder moet voorkomen en verspreidde zich via de isolatie.

Tankwagencircuit

“Om vlot aan bluswater te geraken en omdat er werken bezig zijn in de Gentstraat, hebben we een tankwagencircuit opgestart”, zegt brandweerofficier Frank Meurisse. “Het was een hevige brand, maar hij was snel onder controle.”

Brandweerwagens uit Aarsele, Ardooie, Ingelmunster, Izegem, Roeselare, Ruiselede en Tielt kwamen bluswater leveren. Pas iets voor 14.30 uur was de interventie volledig afgelopen.

Alles vernield

“De schade is enorm groot”, zegt eigenaar Ignace Blomme, die nochtans zwaar investeerde in veiligheidsmaatregelen. “Alles in de stal is vernietigd, ook de bediening die er zat voor de andere varkensstallen. Hij zal volledig herbouwd moeten worden.”

Methaan als brandoorzaak in stallen is geen onbekend probleem. Het Nederlandse vakblad Melkvee publiceerde twee jaar geleden nog een artikel over het gevaar ervan. Volgens het vakblad zijn emissiearme stalvloeren veel gevaarlijker voor de vorming van explosieve mestgassen dan gangbare vloeren.