Lamp veroorzaakt brandje in Moerkerke

Woensdagmiddag rond 17 uur is brand uitgebroken in een woonhuis in de Ontariostraat in Moerkerke Damme.

De brand brak uit in de berging van het huis en ontstond aan de transformator van een plafondlamp.

De bewoners reageerden alert door alle deuren af te sluiten en verwittigden de brandweer.

Die had de situatie snel onder controle en kon de schade beperken.

Buiten wat rook- en waterschade bleef de rest van de woning gespaard. Niemand raakte gewond.