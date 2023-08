Lading van vuilniswagen vat vuur in Roeselare: “Hoorden enkele ontploffingen en zagen een steekvlam”

Twee medewerkers van het afvalverwerkend bedrijf Renewi werden maandagmiddag opgeschrikt door enkele knallen in hun vuilniswagen. Daar was plots een brand ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse. Na het kippen van het afval kreeg men het vuur snel onder controle.

Iets voor 13 uur reden twee medewerkers van Renewi de site van het bedrijf Reynchemie langs de Industrieweg in Beveren op. “We haalden er een container op en losten het afval in de vuilniswagen. Al snel hoorden we enkele ontploffingen en zagen we een steekvlam”, aldus een medewerker die gelukkig net zoals zijn collega met de schrik vrij kwam.

In de afvalruimte van de vuilniswagen was een brand ontstaan. De brandweer van Roeselare snelde ter plaatse. “De volledige inhoud van de vuilniswagen werd gekipt zodat we de brand konden blussen”, aldus brandweerofficier Toon Dumoulin. De brandweer kreeg uiteindelijk het vuur snel onder controle waardoor de schade aan de vuilniswagen gering is.

Rode vloeistof

Bij het blussen merkte de brandweer wel dat er een roodkleurige vloeistof vrij kwam. “We weten niet precies wat het is, maar het is niet de bedoeling dat die vloeistof in de riolering terecht komt. Daarom zijn we ook gestart met het oppompen van die vloeistof in speciale vaten”, aldus Dumoulin.

Ondertussen belden de werknemers van het afvalverwerkend bedrijf ook hun werkgever op om hem in te lichten over het voorval. Daar werd onmiddellijk gekeken om een andere vuilniswagen en extra mankracht naar de Industrieweg te sturen om het afval op te ruimen.