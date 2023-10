Labradoodle Tesla (9) overleeft zware kamerbrand in Ichtegem niet: “Dit doet ons nog het meeste pijn”

In de Zuidstraat in Ichtegem brak dinsdagochtend een zware brand uit in een kamer van een woning. De kamer brandde volledig uit en het huis is onbewoonbaar door de vele rook- en waterschade. Erger voor de drie bewoners is dat hun Labradoodle Tesla (9) de brand niet overleefde. “Toen mijn papa de brand opmerkte en binnenging, lag Tesla al dood aan de deur”, zucht zoon Michiel Dobbels (26). “Hij wou haar nog reanimeren, maar dat lukte niet meer. Haar verlies doet ons nog het meeste pijn.”

De zware brand werd rond 10 uur opgemerkt toen de vader des huizes thuis kwam in zijn woning, op de hoek van de Zuidstraat met de Oude Heirweg in Ichtegem. Bij het naderen van zijn woning merkte hij een stevige brandlucht op en meteen daarna een grote rookpluim aan de achterkant van de woning. De man belde onmiddellijk de hulpdiensten op, die massaal ter plaatse kwamen.

Oplaadbare lamp

“De melding kwam binnen van een uitslaande woningbrand en daarom vertrokken onmiddellijk twee voertuigtreinen met mensen en materiaal van posten Gistel, Torhout en Oostende”, zegt brandweerluitenant Francis Vermote. “Uiteindelijk bleek het niet om een uitslaande brand te gaan. De brandhaard werd gevonden in een slaapkamer op een soort overloop op een tussenverdieping. Die kamer brandde volledig uit. Volgens de eerste vaststellingen lag daar een oplaadbare hoofdlamp op te laden ter hoogte van een bed. Vermoedelijk ontstond een oververhitting of kortsluiting en zette dat het textiel er rond in brand. De brandschade bleef beperkt tot die ene kamer, die volledig uitbrandde. In het huis is wel veel rook- en waterschade en daarom is ze tijdelijk onbewoonbaar.”

Labradoodle Tesla

Meteen na zijn ouders kwam ook zoon Michiel Dobbels (26) ter plaatse. “Ik hoorde dat ons huis onbewoonbaar is, maar dat valt op te lossen”, zegt hij. “Veel erger is dat onze Labradoodle Tesla in de brand is gebleven. Tesla was ons troeteldier en al bij ons van toen ze pup was. We kunnen ons niet voorstellen hoe angstig ze geweest moet zijn. Wellicht probeerde ze nog te vluchten, maar is de verstikkende rook haar fataal geworden. Mijn papa vond haar toen hij thuiskwam en de deur opende. Ze lag aan die deur en zag al volledig zwart. Hij heeft nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar het was duidelijk dat alle hulp te laat kwam. Haar verlies doet ons het meeste pijn. Wellicht zullen we nu tijdelijk bij familie of in de gerenoveerde schuur naast ons huis verblijven. Ons huis dateert al van eind de 19de eeuw, maar werd volledig opgeknapt door mijn ouders.”

Ook een noodplanningsambtenaar van de gemeente Ichtegem kwam ter plaatse om eventueel te kijken voor onderdak voor de bewoners. Tijdens de brandweerinterventie was de Zuidstraat lange tijd afgesloten. (JH)