Kwade huurder steekt appartement in brand ‘als wraak op gierige huisbaas’: twee jaar cel met uitstel

Een 37-jarige man uit Koksijde heeft in de rechtbank van Veurne twee jaar cel met uitstel gekregen wegens brandstichting. De man stak als huurder zijn eigen flatgebouw in brand omdat hij wraak wou nemen op zijn huisbaas. “Hij liet me wonen in een vervallen en leegstaand gebouw en was te gierig om water en elektriciteit aan te sluiten”, verklaarde de man. Hij krijgt nu een verbod om zich nog rond het gebouw te begeven.

De brand dateert van zaterdag 6 mei van dit jaar rond 17.45 uur in de namiddag. De hulpdiensten kregen toen melding van een uitslaande brand in een pand langs de Koninklijke Baan in Koksijde. Het ging om een leegstaand flatgebouw waar vroeger beneden een restaurant was gevestigd. Bij aankomst trof de brandweer een kleine brandhaard aan ter hoogte van de elektriciteitskast maar alles was snel geblust en de schade bleef beperkt.

Zélf brandweer gebeld

“Het werd meteen duidelijk dat de brand aangestoken was, met brandversnellers”, sprak de procureur. “En de deskundige oordeelde zelfs dat de dader het in scène zette alsof het zou lijken op een brand aan de elektriciteitskast. Gelukkig zette de brand zich niet door. Opvallend is dat de aangekomen politie H.M. meteen konden oppakken én konden achterhalen dat hij het zelf was die de hulpdiensten had gebeld vanuit het café ernaast. Hij meldde daarbij zelf dat hij niet zeker wist of er nog iemand aanwezig was in het pand en dus voorzien wij een verzwarende omstandigheid van het vermoeden van menselijke aanwezigheid. De man verklaarde te handelen uit wraak op de huisbaas.”

Wraak op huisbaas

Advocaat Gregory Everaert gaf meer toelichting bij de vreemde feiten. “Hij deed het uit wraak op zijn huisbaas. Die verklaarde dat H.M. er uit ‘menslievendheid’ een nacht mocht verblijven maar de waarheid is dat hij er twee maanden woonde. In een oud, vervallen en leegstaand gebouw waar niet eens water of elektriciteit was. Hij sloot er mijn cliënt zelfs meermaals enkele dagen op, omdat hij geen sleutel gaf. Telkens beloofde de huisbaas dat hij H.M. zou helpen en hem tenminste stroom zou geven maar dat deed hij niet. Toen de huisbaas zich eens liet ontvallen ‘dat hij de boel in brand zou steken om geld te trekken van de verzekering’ besloot H.M. dat uit frustratie dan maar zelf te doen. Zij het heel amateuristisch met wat benzine en lucifers. Dat hij had moeten weten dat er misschien nog mensen waren is compleet onzin. Hij woonde er immers alleen en het was leegstaand en vervallen.” De rechter legde hem nu twee jaar cel met uitstel onder voorwaarden op. Zo mag hij zich niet meer in de buurt van het flatgebouw vertonen. (JH)