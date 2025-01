Kurt Himpe (N-VA) doet oproep: “Brandweer moet interventiefiches verbeteren om bedrijfsbranden beter te analyseren”

Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) roept op om de interventiefiches van de brandweer te verbeteren. Volgens het provincieraadslid uit Izegem zijn de huidige fiches niet gedetailleerd genoeg om bedrijfsbranden in West-Vlaanderen goed te analyseren. “Zo gaan er heel wat mogelijkheden voor kennisdeling verloren,” zegt Himpe.

In 2021 gaf gouverneur Carl Decaluwé de opdracht om de industriebranden in West-Vlaanderen te onderzoeken. “Daarbij werden de interventieverslagen van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones voor de 117 bedrijfsbranden in 2018 en de 123 bedrijfsbranden in 2020 bestudeerd. Daaruit bleek dat in die twee jaar de meeste bedrijfsbranden plaatsvonden op maandag en dat tuin- en landbouwbedrijven risicovol bleken. Daarna werd ook in samenwerking met ‘PreventAgri’ een campagne opgezet “Hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf?”, weet Kurt Himpe.

Moeilijk om cijfers te vergelijken tussen brandweerzones

In 2023 werd een werkgroep opgericht. Hoewel het aantal branden dat jaar iets afnam, bleek dat ongeveer de helft van de meldingen loze oproepen waren. “Het probleem is echter dat de interventiefiches van de brandweer niet uniform of gedetailleerd genoeg waren om een goede analyse te maken. Hierdoor is het moeilijk om de cijfers tussen verschillende zones te vergelijken, laat staan op Vlaams of nationaal niveau”, gaat Himpe verder.

Brandanalist verzamelt data voor zone Fluvia

Volgens gouverneur Decaluwé is er op korte termijn weinig bereidheid om de fiches te veranderen. Binnen de hulpverleningszone Fluvia wordt er al wel veel meer data verzameld door een speciaal opgeleide brandanalist, die foto’s maakt en de situatie ter plaatse grondig onderzoekt. Himpe pleit voor een uitgebreide database die meer gegevens verzamelt en zo de kennisdeling kan verbeteren. “Vanaf nu zal deze problematiek elk jaar besproken worden met de hulpverleningszones. We vragen de zonecommandanten om trends te melden en de nood aan opleidingen of campagnes aan te geven. Als er concrete noden zijn, is de administratie van de gouverneur bereid om actie te ondernemen,” besluit provincieraadslid Himpe.