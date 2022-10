Kuikens overleven brand in stal in Watou

In Watou (Poperinge) is donderdagavond brand uitgebroken in een stal met zo’n 18.000 kuikens. De brand zorgde vooral voor rook. Door water door een boorgat in het dak te spuiten, kreeg de brandweer van de zone Westhoek de brand onder controle zonder extra zuurstof aan de brand te geven.

De oproep vanuit de Warandestraat in Watou, vlak bij de Franse grens, liep rond 18.20 uur bij de hulpdiensten binnen. Ter plaatse kon er vooral veel rook in de kippenstal waargenomen worden.

Warmtebeeldcamera

Op een warmtebeeldcamera kon ook een grote hitte vastgesteld worden. “Door de vastgestelde warmte en de beperkte watervoorraad zijn preventief vier extra tankwagens opgeroepen”, aldus Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek.

Uiteindelijk kon de brand met een zogenaamde piercing nozzle bestreden worden. Dat betekent dat er door een boorgat met een soort vernevelspuit water in de dak- of muurstructuur wordt ingebracht zonder dat er extra zuurstof aan de brand wordt toegevoegd.

Die waterdruppels verdampen dan en vormen stoom, die op zijn beurt voor extra volume en dus overdruk zorgt. Daardoor worden rookgassen naar buiten geduwd.

Eens die gassen zijn vervangen door stoom kan de ruimte opengemaakt worden en kan er nageblust worden. Na ruim een uur was de situatie volledig onder controle. De dieren in de stal overleefden. (LSi)