Kortstondige evacuatie na brand vlakbij locatie De Lovie in Poperinge

In de Ieperstraat in Poperinge brak donderdag in de vooravond brand uit achteraan een woning. Buren van een pand dat gebruikt wordt als locatie van De Lovie merkten het vuur op.

Het leek op een uitslaande brand achteraan een gebouw en daarom kwamen de hulpdiensten ter plaatse voor een brandend gebouw. Uit voorzorg werd begonnen met de aanwezigen uit De Lovie te evacueren, samen met manschappen van politiezone Arro Ieper. Intussen kwam de brandweer aangereden en kwam meteen de melding dat de brand onder controle was. Het bleek uiteindelijk om een emmer te gaan met restanten van een houtkachel in die vuur had gevat, wat even leidde tot een grote vlam en nogal wat rook. De eigenaar kapte er een emmer water over en daarmee was het vuur ook geblust. De interventie was snel afgerond. (Jh)