Kortsluiting zorgt voor brandgeur in woning in Ramskapelle

De brandweer van Nieuwpoort moest dinsdagavond rond 22 uur uitrukken naar een woning in de Leistraat in deelgemeente Ramskapelle. Daar merkten de bewoners een brandgeur op.

De bewoners van het huis belden even na 22 uur de brandweer op. Ze werden een brandgeur gewaar in de woning en hoorden hoe een stopcontact een knisperend geluid maakte. Er was wellicht een kortsluiting ontstaan waardoor het even verbrand rook. Ze schakelden alvast de elektriciteit uit tot de komst van de brandweer. Bij hun aankomst werd er geen rook meer vastgesteld en bleek de geur afkomstig te zijn van de kortsluiting. De woning werd verlucht, maar verder hoefde er niet ingegrepen te worden. (JH)