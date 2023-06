Kortsluiting zorgt ervoor dat tuinomheining in brand schiet

Vrijdagmorgen vroeg was er brand aan een tuinomheining in de Paridaanstraat in Zwevegem.

Het was rond 5.30 uur vrijdagmorgen dat de brandweer werd opgeroepen voor een brand in de Paridaanstraat in Zwevegem-Knokke. Dankzij het koelbloedig optreden van de bewoners en de buren bleef de brand beperkt tot de tuinomheining en bleef een tuinpaviljoen, op lichte schade na, gespaard.

“Een automobilist die langs het kanaal reed, merkte de vlammen en de rook op. Hij kwam onmiddellijk langs hier gereden om al toeterend ons wakker te maken. We sprongen meteen uit ons bed om te kijken wat er gaande was en merkten al snel dat er brand was”, vertelt een buur.

Gelukkig reageerde men op een goede manier en ging men zelf de vlammen te lijf. “We alarmeerden onmiddellijk de brandweer die hier toch vrij snel was. Ondertussen gingen we met een tuinslang de strijd met het vuur aan en konden we uitbreiding voorkomen. Ook de overbuur kwam met emmers water aangelopen”, gaat de man verder.

De schade aan de tuinafsluiting is niettemin aanzienlijk en ook het tuinpaviljoen liep schade op. De oorzaak is volgens de brandweer vermoedelijk een kortsluiting in de elektrische leiding van tuinverlichting die op de omheining was gemonteerd. (GJZ)