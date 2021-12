Kortsluiting veroorzaakt brand in wasplaats

De brandweer moest vrijdag kort na het middaguur uitrukken naar een rijwoning in de Korenbloemlaan in Handzame nabij Kortemark. In de wasplaats was daar een klein elektriciteitsbrandje ontstaan.

Rond 12.50 uur namen de bewoners van het rijhuis een brandlucht waar in hun woning en gingen ze op zoek naar de oorzaak. Die vonden ze in de wasplaats waar een brandlucht waar te nemen was en wat rook hing. Ze verwittigden daarop de hulpdiensten.

De politie en brandweerploegen van posten Kortemark, Koekelare en een officier van post Diksmuide snelden ter plaatse. Zij hoefden uiteindelijk weinig in te grijpen. “De oorzaak lag bij een kleine elektriciteitsbrand”, zegt luitenant Rudi Dolphen.

“Er was een kortsluiting ontstaan in een stopcontact in de muur en de isolatie rond de bekabeling had daardoor vuur gevat. Door het uitschakelen van de elektriciteit kon het vuur ook geen uitbreiding nemen. We controleerden nog of alles veilig was en dat bleek het geval te zijn. De mensen zullen iemand moeten contacteren voor het herstel van het elektriciteitsnetwerk.”

Jaar geleden bij buren

De brandweer kon uiteindelijk snel terug beschikken. Een jaar geleden, op 13 oktober, moest de brandweer nog uitrukken naar de buren van de brand van nu in de Korenbloemlaan.

Toen ontstond er ook een probleem in de wasplaats doordat er kortsluiting ontstond in een wasmachine. Die begaf het uiteindelijk met een knal met wat rookvorming in de wasplaats tot gevolg. Ook die situatie was snel achter de rug. (JH)