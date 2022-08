Kortsluiting in sauna veroorzaakt hevige brand in B&B

Zaterdagvoormiddag rond 10 uur brak er brand uit in B&B ’t Hof van Spiere in Spiere-Helkijn. De brand ontstond in de sauna en was zeer hevig. De hitte werd één brandweerman te veel. Hij werd ter plekke verzorgd.

De gasten van B&B ’t Hof van Spiere in Spiere-Helkijn zaten rustig te genieten van hun ontbijt wanneer ze plots opgeschrikt werden door rook in een van de bijgebouwen. Er waren al even moeilijkheden geweest met de stroom en uiteindelijk zou er kortsluiting ontstaan zijn. Dat euvel bleek het begin van wat een hevige brand zou worden.

De brandweer kwam massaal ter plekke om het vuur te bestrijden. De brand concentreerde zich vooral in de sauna van de horecagelegenheid. “Die is dan ook volledig uitgebrand”, aldus brandweerofficier Ignace Callens. “In de compartimenten ernaast zal het vooral om rookschade gaan.” In het wellnessgedeelte was er op het moment dat de brand uitbrak niemand aanwezig. Het vijftal gasten kon rustig het gebouw verlaten nog voor de brandweermannen hun werk begonnen.

Een van de brandweermannen die de binnenaanval hielp doen moest worden verzorgd nadat hij onwel geworden was door de hitte. “De temperaturen in de brandhaard kunnen oplopen tot zelfs 600 graden”, aldus Callens. “In zulke weersomstandigheden is het dan niet vreemd dat iemand onpasselijk wordt. Het is niet zo dat hij moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis.”

De brandweer neemt alvast zijn voorzorgen tegen de hitte. “We zorgen sneller voor aflossing. Normaal sturen we ploegen opnieuw binnen, maar nu hebben we zelfs een derde autopomp vanuit Zwevegem gevraagd om te kunnen aflossen. Ook intern laten we de mensen sneller roteren.”