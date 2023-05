In de Zandvoordsestraat in Oudenburg is dinsdag vlak voor de middag brand uitgebroken in een rijwoning.

De brandweer werd omstreeks 11.30 uur opgeroepen nadat in de woning een vaatwasmachine vuur vatte. De situatie was snel onder controle, maar er is wel rook- en waterschade in de woning. De oorzaak van de brand is een kortsluiting. Gewonden vielen er niet. (MM)