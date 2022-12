“Korte, maar hevige brand” op Ieperse industriezone: “Rookinstallatie verhuist nu naar schroothoop bij onze buren”

Brandweer Westhoek werd woensdag even na 13 uur opgeroepen voor een industriebrand langs de Bargiestraat in de Ieperse industriezone. Het bleek te gaan om een brand in de productiehal van Ypes, een bedrijf met specialisaties in industrieel lassen en elektrische bekabeling binnen de SKT-groep.

“Het was een korte, maar hevige brand”, stelt de zaakvoerder. “Onze alerte productieverantwoordelijke merkte de brand op in de centrale rookafzuiging. De brandweer kreeg het vuur vrij snel onder controle. De rookschade is vrij aanzienlijk. Vooral de roet- en blusdeeltjes moeten met man en macht weggepoetst worden. De rookinstallatie verhuist nu naar de schroothoop bij onze buren van Staelens Recup. Ons propvol orderboekje kan gelukkig wel verder afgewerkt worden.” (TP)