Koppel uit Heule verliest huis en kat in één nacht: “Brand waarschijnlijk veroorzaakt door strijkijzer”

In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning in de Mellestraat. Beide bewoners konden zich in veiligheid brengen maar het huis raakte zwaar beschadigd. Het koppel moet tijdelijk een ander onderdak zoeken.

De eerste noodoproep bereikte de hulpdiensten rond 23:30 uur. Het waren de bewoners zelf die de brandweer ter hulp riepen, nadat er brand was uitgebroken in hun woning.

De toegesnelde brandweermannen kregen het vuur snel onder controle maar konden niet vermijden dat de vlammen een deel van de woning verslonden. Het huis werd onbewoonbaar verklaard, waardoor de bewoners tijdelijk een nieuw onderdak moeten zoeken.

Strijkijzer

Al snel werd gekeken in de richting van een strijkijzer dat aan de bron van het vuur zou liggen. De bewoner verklaarde dat hij nog snel iets wilde strijken en het warme ijzer even liet staan om naar TV te kijken. Een van de huisdieren zou het strijkijzer door middel van de stroomkabel hebben doen vallen, wat een kettingreactie veroorzaakte.

Kat overleden

Beide bewoners konden, samen met twee honden, de woning tijdig en veilig verlaten. Twee katten raakten dan weer vermist. Een van hen werd later door de brandweer dood in het puin teruggevonden, van de andere kat ontbreekt elk spoor.

Donderdagmorgen wakkerde het vuur opnieuw aan. De hulpdiensten snelden rond 8:30 uur wederom ter plaatse. In geen tijd kregen ze de situatie onder controle.