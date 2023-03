Koppel met baby’tje van 3,5 maanden ontsnapt aan ergste bij brand in Blankenberge: “Met dank aan de buren”

Stephanie Depoorter (32), Geoffrey Verbesselt (29) en dochtertje Marlo (3,5 maanden) zijn maandagnacht aan het ergste ontsnapt bij een uitslaande brand in hun appartement in Blankenberge. “We lagen al te slapen en hadden niks in de gaten. Tot onze buren aanbelden”, doet Stephanie het verhaal.

Stephanie en Geoffrey wonen in een appartement op de hoek van de Prinsenlaan en A.Ruzettelaan in Blankenberge. Eerst samen met hun kat, maar sinds enkele maanden is hun gezinsgeluk compleet met de geboorte van hun dochtertje Marlo. Maandagnacht ontsnapten ze evenwel aan een waar drama. “We waren omstreeks 23 uur gaan slapen en toen was er niks aan de hand”, zegt Stephanie nog steeds in shock.

Kat gered

De doordeweekse avond kreeg omstreeks 2 uur ‘s nachts evenwel een volledig andere wending. “Plots werd er aangebeld aan onze deur. Je vraagt je natuurlijk af wie dat is, zo laat, maar toen we gingen kijken, zagen we al snel de vlammen op het terras achteraan ons appartement en wisten we wat er gaande was. Onze buren hadden de brandgeur opgemerkt en kwamen ons waarschuwen.”

Vanaf dat moment telde voor Stephanie en Geoffrey maar één ding: hun dochtertje van 3,5 maanden in veiligheid brengen. “Geoffrey is meteen naar haar gelopen en heeft haar in veiligheid gebracht. Vlak nadien bracht hij ook onze kat nog naar buiten”, aldus Stephanie. “Weet je, toen we de vlammen eerst zagen, dachten we nog dat het niet zo héél erg was. Eenmaal we buiten waren en zagen hoe snel de brand zich verspreidde, beseften we wel dat het allemaal veel erger kon afgelopen zijn en dat onze alerte buren wellicht ons leven hebben gered. De vlammen sloegen vanop het terras in onze zonnewering en daarna sprongen onze ramen.”

De toegesnelde brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de aanpalende appartementen en had de situatie relatief snel onder controle. Wel werd het volledige appartementsgebouw ontruimd. Zo’n twintig bewoners moesten buiten wachten in afwachting van de hulpdiensten. Ondertussen weet het koppel nog altijd niet hoe de brand precies ontstond. Er wordt wel uitgegaan van een accidentele oorzaak. De brandweer verklaarde het appartement onbewoonbaar door de brand- en rookschade.

Ongeloof

“Ondertussen verblijven we met ons gezin bij familie”, zegt Stephanie. “De vele steun van vrienden doet wel deugd. Hartverwarmend is het, ook al overheerst nog altijd ongeloof over wat er is gebeurd. Wanneer we zullen kunnen terugkeren naar ons appartement, weten we momenteel niet. Dat zal wellicht enige tijd duren. De exacte schade moeten we nog opmeten, al bleef het slaapgedeelte bijvoorbeeld wellicht relatief gespaard. Maar het belangrijkste is dat we allemaal ongedeerd zijn gebleven. Met dank aan onze buren. Materiële zaken zijn vervangbaar.” (MM)