Kobe (18) voorkomt dat buitenbrand grotere proporties aanneemt: “Mogelijk ontstaan door zon die op glas scheen”

Dankzij de alerte reactie van Kobe Quaghebeur (18), lid van de jeugdbrandweer van Roeselare, bleef een buitenbrand op een stuk bouwgrond in het Warellesgoed in Rumbeke woensdagmiddag nog vrij beperkt. “Toen ik de rook zag wist ik onmiddellijk dat het niet om een barbecue ging.”

Kobe Quaghebeur (18), woonachtig in het Warellesgoed, genoot woensdagmiddag thuis van zijn vakantieperiode, toen hij omstreeks 14.30 uur veel rook opmerkte in de wijk. “Ik besefte onmiddellijk dat het niet om een barbecue ging en rende naar buiten.” Kobe snelde naar de plaats van de brand. Op een stuk begroeide bouwgrond was even voordien een brand uitgebroken. “Ik verwittigde onmiddellijk de brandweer.” Drie brandweerwagens snelden kort nadien ter plaatse. De brandweer kon het vuur snel blussen en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de tuin van een nabijgelegen woning.

Veel glas teruggevonden op het terrein

Een serieus stuk grond vertoont wel sporen van de buitenbrand. Hoe de brand is ontstaan is voorlopig onduidelijk. “Na de brand vonden we heel wat glas terug op het terrein. Mogelijk is de brand ontstaan doordat de zon op het glas scheen”, aldus Kobe. De alerte jongeman droomt er van om in de toekomst brandweerman te worden. “Ik ben nu al lid van de jeugdbrandweer, maar wil zo snel mogelijk aan de slag als vrijwillig brandweerman. Ik hoop zo snel mogelijk mijn testen af te leggen.” Ambitie om beroepsbrandweerman te worden heeft Kobe voorlopig nog niet. “Eerst wil ik nog verder gaan studeren.”