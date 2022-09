Knuffelbeer vat vuur in Izegem

De brandweer moest woensdagmiddag uitrukken naar de Kruisstraat, in het centrum van Izegem. Daar vatte een knuffelbeer op een vensterbank van een woning vuur.

Het was de moeder van een Syrisch gezin die omstreeks 15 uur rookontwikkeling opmerkte in hun woning langs de Kruisstraat. Ze bracht onmiddellijk haar twee dochtertjes en zoontje in veiligheid. Ondertussen snelde een passant ter plaatse met een brandblusapparaat. Hij kon de vlammen nabij de vensterbank van de woning snel blussen. Ondertussen snelde ook de brandweer ter plaatse. Het Izegemse korps moest uiteindelijk nauwelijks ingrijpen. De woning werd geventileerd. De schade bleef beperkt tot rookschade in de woning. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Die ontstond bij een knuffelbeer op de vensterbank. Mogelijks vloog de knuffelbeer in brand door een spelend kindje van het gezin.