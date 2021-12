Knallende pelletkachel jaagt Lauwenaars even de stuipen op het lijf

Zondagmiddag werd de brandweer opgetrommeld voor een brand in de Oude Aalbekestraat in Lauwe. Ter plaatse bleek het te gaan om een pelletkachel die de bewoners van de woning de daver op het lijf joeg. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond.

Het waren de bewoners van de woning zelf die de hulpdiensten verwittigden. “Iets voor 12.00 uur weerklonk er een hevige knal in de pelletkachel”, klonk het terwijl ze van de schrik bekwamen. “De rubberen afsluiting aan de zijkant werd in stukken getrokken en er zat een steekvlam in de kachel zelf. In een reflex konden we de elektriciteit uitschakelen en toen verdween ook de vlam. Ondertussen werd onze woning wel met rook gevuld maar de schade valt eigenlijk goed mee. Hoe het is kunnen ontstaan? Daar hebben we het raden naar. De kachel werd nog maar pas vorig jaar aan een onderhoud onderworpen.”

De brandweer nam geen enkel risico en stuurde meteen een volledig dispositief ter plaatse. Meer dan de woning verluchten moesten ze uiteindelijk niet doen. Tijdens de interventie werd de Oude Aalbekestraat voor het verkeer afgesloten. De verkeershinder bleef beperkt.