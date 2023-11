Kleine, maar uitslaande dakbrand in Hooglede bezorgt brandweer nog behoorlijk wat werk

De brandweer werd dinsdagochtend omstreeks 8.30 uur opgeroepen naar de Bruggestraat in Hooglede. Daar was brand ontstaan bij een aannemer gespecialiseerd in interieur en binnenschrijnwerk.

De zaakvoerder merkte plots vuur in de omgeving van de schouw op. Daar was door de warmte isolatie beginnen branden. De dakbrand was klein, maar wel uitslaand. De man kon zelf het vuur blussen, maar toch had de brandweer nog behoorlijk wat werk. Een grondige controle was nodig om zeker te zijn dat het vuur helemaal gedoofd was.