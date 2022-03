Kleine heropflakkering door smeulende matras na zware brand in historisch kasteeltje in De Panne

De brandweer werd woensdagochtend opnieuw opgeroepen om naar het historisch kasteeltje Houtsaeger in de Veurnestraat in De Panne te gaan. Een smeulende matras zorgde voor een kleine heropflakkering.

Het historisch kasteeltje Houtsaeger liep zaterdagavond zware schade op door een zware brand. Rond 18.20 uur stond het dak er in lichterlaaie. De 66-jarige eigenaar, een Franstalige zakenman en zijn gezin, waren aanwezig maar konden tijdig vluchten.

De oorzaak bleek te liggen bij de open haard op de tweede verdieping. Brandende houtblokken bleken uit de haard gevallen te zijn en zorgden voor de zware brand. Verschillende brandweerposten gingen het vuur te lijf en er werden heel wat tankwagens ter plaatse gestuurd om het vuur te blussen.

Zware schade

Het kasteel liep zware schade op. Het dak brandde op die plaats helemaal uit. Woensdagochtend rond 9 uur merkte een passant op dat er opnieuw heel wat rook te zien was dat opsteeg vanop de plaats waar het gebrand had, ter hoogte van de zolder. De hulpdiensten werden verwittigd waarna de brandweer en politie ter plaatse snelden. Het bleek om een kleine heropflakkering te gaan doordat een matras die nog op de bovenste verdieping lag plots ook vuur had gevat en begon te smeulen.

Dat verklaarde de rookontwikkeling. De brandweer trok naar de zolder en verwijderde daar de smeulende matras. Er werd nog nazicht gedaan maar alles bleek in orde te zijn.

De interventie kon snel afgesloten worden. Wat er nu verder met het kasteeltje zal gebeuren is niet duidelijk. De eigenaars kochten het kasteel enkele jaren geleden en voerden al tal van renovatiewerken uit.

(JH)