Kleine brand snel onder controle in Sint-Michiels

In de Rijselstraat in Sint-Michiels, Brugge is woensdagmiddag even na halfvier brand uitgebroken in een woning.

De brand ontstond ter hoogte van de houtkachel. Door de hitte vatte de isolatie vuur. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen.

Niemand raakte gewond en de schade is minimaal. Tijdens de interventie was de straat even afgesloten voor het verkeer. Ook de bus van De Lijn diende om te rijden.