Kleine brand op Oostends zeilschip Mercator snel gedoofd

Vrijdag ontstond een kleine brand in de machinekamer van zeilschip Mercator in Oostende. De situatie was heel snel onder controle, er was vooral veel rookontwikkeling.

Museumschip dag gesloten

De brandweer kwam ter plaatse om de situatie in te schatten. De machinekamer wordt goed verlucht en er komen experts ter plaatse om de impact in te schatten.

Op het moment van de brand waren er geen bezoekers aanwezig. Het museumschip blijft op vrijdag 17 maart gesloten voor het publiek.