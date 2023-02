Kleine brand in vrachtwagen snel onder controle

Even voor 22 uur meldde een Slovaakse vrachtwagenchauffeur, die op de E403 in de richting van Brugge reed, dat er rook in zijn cabine kwam.

De man zette zijn truck ter hoogte van de verkeerswisselaar in Oostkamp op de pechstrook en wachtte de komst van de brandweer af. Die lokaliseerde de rookontwikkeling ter hoogte van de motor van de truck, maar kon niet onmiddellijk met blussen beginnen, omdat het nodige materiaal om de cabine te laten kantelen niet in de truck aanwezig was. Het was even wachten tot het nodige materiaal ter plaatse was om te kunnen blussen. De schade viel al bij al mee. Verkeershinder was er gezien het late uur nauwelijks.