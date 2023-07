Kleine brand in sanitair blok gesloten camping Zeepark in De Panne

De brandweer rukte zondagochtend uit naar de leegstaande camping Zeepark in De Panne waar een rookontwikkeling werd opgemerkt in de oude sanitairblokken. Of het om brandstichting gaat is onduidelijk.

Rond 10 uur merkte een passant in de Nieuwpoortlaan zwarte rook op die opsteeg vanuit de voormalige camping Zeepark. Dat park bevond zich in een zijstraat van de Nieuwpoortlaan en ging in 2016 dicht. Sindsdien staan de gebouwen leeg en is het wachten op een nieuw project. De brandweer werd verwittigd en snelde samen met de politie ter plaatse. Het bleek dat de rookontwikkeling afkomstig was van een brand in een bijgebouw, waar vroeger de sanitaire blokken gevestigd waren.

Het ging om een kleine brand. De brandweer had de situatie snel onder controle. Wat er precies brandde en wat de oorzaak is, is onduidelijk. Mogelijk gaat het opnieuw om brandstichting zoals eerder al gebeurde op het verlaten park. Onder andere in 2019 werden al eens dekens en afval in brand gestoken. De oorzaak nu wordt nog onderzocht. (JH)