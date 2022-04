Zaterdagmiddag rond 17 uur is brand uitgebroken in restaurant Malpertus op de Eiermarkt in hartje Brugge.

De brand brak uit in de keuken en zou ontstaan zijn aan een droogkast.

De brandweer was snel ter plaatse en kon de schade beperken, niemand raakte gewond.

Buiten wat rook en waterschade viel het allemaal nog mee.

Het is niet zeker of het restaurant deze avond kan openen.