Kleine brand in flat in De Panne snel onder controle

In de Verenigingstraat in het centrum van De Panne ontstond woensdag in de vooravond een kleine brand in een flat. Alles was snel onder controle.

Rond 17.45 uur werden bewoners van het vier verdiepingen tellende gebouw een brandgeur gewaar op de derde verdieping. Dat ging gepaard met een kleine rookontwikkeling. Ze belden de hulpdiensten waarna de brandweer van verschillende posten net als de politie ter plaatse kwam. In het gebouw waren nog bewoners aanwezig maar zij hoefden uiteindelijk niet geëvacueerd te worden.

Het ging om een klein incident in de flat op de derde verdieping maar de brandweer had alles snel onder controle. Er hoefde ook niet extra geventileerd te worden, door het openzetten van de ramen verdween de brandgeur vanzelf. Iedereen kon snel terugkeren. (JH)