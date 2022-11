Kleine brand aan woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Ardooie

Aan de achterzijde van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Ardooie ontstond maandag kort voor de middag een kleine brand bij werken. De brandweer snelde toe, maar inmiddels was het vuurtje al onder controle.

In de Kortrijksestraat in Ardooie is men nabij het woonzorgcentrum Sint-Vincentius volop bezig met de bouw van een nieuw dienstencentrum, een centrum voor dagverzorging en assistentiewoningen. Bij die werken vatte isolatie vuur. De brandweer snelde onmiddellijk toe.

“Bij onze aankomst hadden enkele medewerkers het brandje al geblust”, aldus brandweerofficier Toon Dumoulin. In een gedeelte van het woonzorgcentrum was er wel wat rookontwikkeling, maar de situatie was snel onder controle. De brandweer voerde een grondige controle door en kon al snel terug naar de kazerne.