Kledingzaak A-Mode vandaag terug open na brand: “Stockkorting van 20% op kleding”

Kledingzaak A-Mode in de Brugsestraat in Aartrijke kan vandaag heropenen na de appartementsbrand boven de winkel op maandag. De schade in de winkel zelf valt goed mee. “Eerst dachten we dat alle kleding rijp was voor de vuilnisbak, maar uiteindelijk blijkt niks aangetast te zijn. Gelet op de omstandigheden zullen we wel 20% korting geven op alle bovenkleding”, zegt zaakvoerder Axel Claeys (40).

Maandagmiddag rond 14 uur brak een zware brand uit op het terras van een dakappartement dat boven de A-Mode gevestigd is. Mogelijk zorgde de weerkaatsing van de zon op glas ervoor dat iets op het terras kon branden. Het ging om een felle uitslaande brand en de schade in het appartement was groot. Die is nog steeds onbewoonbaar. De A-Mode zelf werd geëvacueerd en bleef dinsdag gesloten. “Maar intussen is duidelijk dat we vandaag kunnen heropenen”, zegt zaakvoerder Axel Claeys (40). Hij runt de zes winkels samen met zijn zus Maxime (38), ze zijn de vierde generatie zaakvoerders.

20% korting

“In de winkel hangen in totaal 32.000 kledingstuks”, vervolgt Axel. “In een worstcasescenario waren die allemaal rijp voor de vuilnisbak. Want indien ze vooral aangetast waren door roet waren die allemaal overkoopbaar. We hebben alles héél grondig geïnspecteerd en geen enkel kledingstuk is beschadigd. Er werd nergens roet gevonden. Gelet op de omstandigheden hebben we beslist om woensdag weer open te gaan en meteen een stockverkoop te houden. Dat wil zeggen dat we op alle kleding een korting zullen geven van 20%. Die kledij is allemaal nog perfect bruikbaar. We zitten nog samen met de verzekeraar om te kijken hoe de schade gerecupereerd kan worden. In de inkom zelf lekte er water door het plafond naar beneden. Dat vingen we op met bakken. Dinsdag waren we een hele dag in de weer om alles te poetsen en we zijn blij dat we kunnen heropenen. Ook onze acht vaste personeelsleden zijn uiteraard verheugd.”

Appartement maanden onbewoonbaar

Minder goed nieuws is er voor de twee bewoners van het dakappartement. Zij waren niet thuis toen het brandde. De brandweer kon hun twee honden redden en hun katten waren vermist. Eerst werd gedacht dat ze maar een nacht niet thuis konden overnachten, dat blijkt nu veel langer te zijn. “De schade in het appartement is groter dan gedacht”, vervolgt Axel, die de flat verhuurt. “Er is veel schade aan het dak en er moet veel vernieuwd worden. We zullen dat grondig doen en daarom is de flat wellicht enkele maanden onbewoonbaar. De huurders kunnen tijdelijk terecht bij familie. We doen er alles aan om snel te starten met de heropbouw.” Ook de gemeente Zedelgem is in geval van nood paraat om een oplossing te zoeken voor de huurders. (JH)