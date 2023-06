Kledingzaak A-Mode in Aartrijke vandaag gesloten na brand dakappartement: “Duizenden stuks kleding aangetast”

Een dakappartement boven kledingzaak A-Mode in Aartrijke liep maandagmiddag zware schade op door een uitslaande brand. De flat is onbewoonbaar maar er vielen geen gewonden. In de A-Mode werd iedereen geëvacueerd. De winkel blijft even dicht. “Mogelijks duizenden kledingstuks zijn aangetast door de rook”, zegt medezaakvoerster Maxime Claeys (38).

De brand werd maandagmiddag om 14 uur opgemerkt door een passant. Die zag grote uitslaande vlammen uit een dakappartement komen dat boven de kledingzaak A-Mode ligt in de Bruggestraat in Aartrijke. De passant sloeg onmiddellijk alarm. “De bewoners waren op het ogenblik van de brand niet thuis”, zegt burgemeester Annick Vermeulen. “Hun twee hondjes konden gered worden maar de twee katten waren vermist. Omwille van de schade aan het dak en rook- en waterschade is de flat onbewoonbaar. We kunnen hen opvang bieden indien nodig.”

Weerkaatsing van zon?

De brandweerposten van Torhout en Gistel hadden het vuur snel onder controle. “Bij onze aankomst was het een uitslaande brand maar die woedde op het terras van het appartement”, zegt luitenant Francis Vermote. “Het vuur tastte evenwel ook het dak zelf en de oversteek aan. De brandschade binnen is eerder beperkt maar er is wel veel water, roet- en rookschade. Omdat de isolatie onder het dak bleef smeulen moest een deel van het dak afgehaald worden. De oorzaak is onbekend maar is zeker accidenteel. Het zou kunnen dat weerkaatsing van de zon op een glaspartij iets deed oververhitten op het terras en het vuur zo ontstond.”

Zes klanten geëvacueerd

Tijdens de interventie was de Bruggestraat urenlang afgesloten. Iedereen moest buiten de perimeter blijven. Onder het appartement is de bekende kledingzaak A-Mode gevestigd. Aartrijke is de grootste van de zes vestigingen. Momenteel zijn broer en zus Axel (40) en Maxime Claeys (38) de zaakvoerders, de vierde generatie. “Het was op dat moment kalm in de winkel”; zegt Maxime. “Er waren zes klanten aanwezig in de winkel en iedereen werd door ons personeel snel geëvacueerd. Ook onze medewerkers konden nadien niet meer terugkeren. Binnen is er ter hoogte van de kassa wat waterschade omdat het bluswater door het plafond naar beneden liep. Daar is de schade het grootst. Maar ook elders is er vooral rookschade.”

Duizenden kledingstukken aangetast

De winkel bleef maandag de rest van de dag gesloten. “En ik vrees dat we zeker ook dinsdag niet zullen kunnen openen”, vervolgt Maxime. “Dat hangt af van de opruimwerken en of de brandgeur snel verwijderd kan worden. En hoeveel kledij aangetast is. Alles wat bevangen is door de rook is zeker onverkoopbaar. Wellicht gaat het minstens om enkele duizenden stuks maar mogelijks is alles binnen, tienduizenden stuks, aangetast en niet meer verkoopbaar. Dat wordt besproken met de verzekering. In ons centraal depot in Brugge hebben we wel nog kledij liggen maar alles overbrengen en herinrichten neemt ook tijd in beslag.” (JH)