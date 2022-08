Kinderen voorkomen erger door in te grijpen bij tuinhuisbrand

Vrijdagavond brak brand uit in een tuinhuis in de Julien Cagniestraat. Dankzij een alerte reactie van de inwoners kon erger worden vermeden, al liep het tuinhuis wel aanzienlijke schade op.

De noodoproep bereikte de alarmcentrale rond 21:15 uur. Enkele kinderen merkten op hoe er vlammen uit hun tuinhuis kwamen. Ze belden de brandweer en gingen meteen ook zelf het vuur te lijf. “De ouders waren op het moment van de feiten niet thuis maar de kinderen wel en die reageerden uitermate koelbloedig”, klonk het bij de officier ter plaatse. “Ze belden de hulpdiensten en trokken ondertussen ook zelf ten strijde tegen het vuur. Bij onze aankomst moesten we uiteindelijk enkel nog wat nablussen. Dankzij de tussenkomst van de kinderen kon veel erger worden vermeden.”

Het tuinhuis liep heel wat averij op, de woning zelf kon gevrijwaard worden. “Het ging hier om een volledig ingericht tuinhuis dus heel wat dingen zijn ofwel zwartgeblakerd, ofwel gesmolten”, vulde de officier nog aan. “Toch mogen we niet vergeten dat, dankzij de bluswerken van de kinderen, het vuur niet is overgeslagen op de begroeiing of de bomen.”

Over de oorzaak van de brand bestaat nog heel wat onduidelijkheid. Een brandexpert zal nog ter plaatse komen om verder onderzoek te verrichten. De hulpdiensten verduidelijkten evenwel dat er van kwaad opzet geen sprake is.