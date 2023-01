Kinderdagverblijf in Koolkerke even geëvacueerd na rookontwikkeling door kachel bij de buren

Dinsdagmiddag rond halfzes is in de Tijl Uilenspiegelstraat in Koolkerke een kinderdagverblijf even geëvacueerd na een melding van rookontwikkeling. Een passant zag rook opstijgen uit het dak van het kinderdagverblijf.

Hij verwittigde de aanwezigen en de hulpdiensten. Een vijftal kindjes en hun begeleiders werden geëvacueerd en vonden onderdak in de recht tegenover gelegen tandartspraktijk. De brandweer onderzocht de gebouwen en kwam tot de conclusie dat de rookontwikkeling afkomstig was van de buurman die zijn houtkachel net had aangestoken.

Na de inspectie kon iedereen terug naar het pand. Door de interventie was de straat even afgesloten voor het autoverkeer. Daar zorgde de politie voor. Niemand raakte gewond.