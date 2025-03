KIJK – Zware woningbrand in Blankenberge: verschillende panden ontruimd, bewoonster kan tijdig ontkomen

In de Van Monsstraat in Blankenberge is woensdagmiddag een zware brand uitgebroken in een woning. De bewoonster kon volgens de politie in veiligheid gebracht worden. “De twee naastgelegen panden werden ontruimd”, zegt commissaris Jan Maertens.

Het vuur ontstond omstreeks 11.30 uur op een van de bovenste verdiepingen van het gebouw. Over de precieze omstandigheden is vooralsnog geen duidelijkheid. Wel staat vast dat de brand voor hevige rookontwikkeling zorgde.

De brandweer kwam ter plaatse om de vlammenzee te blussen. Dat moest van buitenaf gebeuren en bleek geen evidente opgave. Gewonden vielen er niet. De politie sloot de straat af om de brandweer hun werk te kunnen laten doen.

