KIJK – Zware uitslaande brand in leegstaande woning in Knokke-Heist

In de nacht van maandag op dinsdag is brand uitgebroken in een leegstaande woning in de Bocheldreef in Knokke-Heist.

De brand was reeds uitslaand bij aankomst van de hulpdiensten. © JVM

De brand ontstond rond 1 uur ‘s nachts en was reeds uitslaand bij aankomst van de hulpdiensten. De brandweer had het niet onder de markt in de smalle kronkelige straatjes van Duinbergen om tot bij de woning te geraken.

De woning staat momenteel leeg, dus raakte niemand gewond. Het vuur ontstond vermoedelijk op de hoogste verdieping van het pand, maar onderzoek zal moeten uitmaken hoe en waar de brand juist is ontstaan.

