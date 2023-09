KIJK – Zware brand verwoest alleenstaande woning in rustige woonwijk in Brugge

Een zware brand heeft dinsdagnacht veel schade toegebracht aan een alleenstaande woning in een rustige woonwijk in Sint-Andries, bij Brugge. De vlammen sloegen door het dak, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg.

De vuurhaard werd omstreeks 1.15 uur opgemerkt. Een wakkere buurman, die op dat uur nog naar de herhaling van het televisiejournaal aan het kijken was, zag plots door het raam dat er brand uitgebroken was bij de buren in Ter Lucht in Sint-Andries.

“Ik heb de hulpdiensten meteen verwittigd en ben naar buiten gelopen. Ik heb luid staan bonken op de voordeur van mijn buren. Niemand deed open, ze waren niet thuis. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak en was duidelijk dat de ravage groot zou zijn”, aldus de man die de 112 verwittigde.

Grote schade

De brandweer had de situatie relatief snel onder controle en kon zo vermijden dat het vuur oversloeg naar andere woningen. Al is de schade zoals gevreesd wel groot.

De helft van het dak is volledig vernield en van de volledige bovenverdieping blijft weinig over. Ook op de gelijkvloers is de waterschade aanzienlijk. De woning is dan ook totaal verloren en werd onbewoonbaar verklaard. Bij daglicht werd de ravage aan het dak pas helemaal duidelijk. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig. Gewonden vielen er dan ook niet. De precieze oorzaak was niet duidelijk. (MM/SVK)