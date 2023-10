KIJK – Zware brand in vestiging van Carrefour Market in Brugge

Vrijdagavond even voor 20 uur is brand uitgebroken in een vestiging van Carrefour Market in de Pannebekestraat in Sint-Jozef, bij Brugge.

Het was bij aankomst van de brandweer meteen duidelijk dat het om een zware brand ging. Een hevige rookpluim vulde onmiddellijk de hele straat en talloze buurtbewoners kwamen op straat om te kijken wat er precies gaande was. “Het ging allemaal heel snel. Momenteel mogen we het pand zelf nog niet binnen. Direct opengaan zit er dus nog niet in, maar we doen er wel alles aan om zo snel mogelijk weer paraat te staan”, aldus zaakvoerster Michele Verbrugge, die dus wel nog met veel onduidelijkheid zit.

De brandweer bleef nog heel de nacht nablussen en ook de politie bleef ter plaatse voor controle. De verzekeringsmakelaar moet nog langskomen en pas als het pand opnieuw vrijgegeven wordt, zal duidelijk zijn hoe groot de schade is. (JVM/CCA)