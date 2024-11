KIJK – Wagen op oprit van woning vat vuur: bewoner blust met twee poederblussers en tuinslang

Donderdagavond even voor halfnegen merkte de bewoner van een woonhuis in de Mezenweg in Loppem, Zedelgem dat zijn wagen die op de oprit van de woning stond hevig begon te roken.

De man probeerde, nadat hij de brandweer verwittigd had, de brand met een tweetal poederblussers te blussen. Toen die echter leeg waren bluste de man verder met zijn tuinslang. Ondertussen was de brandweer ter plaatse en bluste die nog na. Nevenschade is er niet. De motor liep echter wel aanzienlijke schade op. Wat de brand in het motorcompartiment van de auto veroorzaakt is momenteel nog niet duidelijk, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een technisch defect.



© JVM

© JVM