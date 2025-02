KIJK – Vrachtwagen gaat in vlammen op bij loods in Beselare

In de Geluwestraat in de Zonnebeekse deelgemeente Beselare, vlakbij het Wervikse Geluwe, ontstond even na 16.30 uur een uitslaande brand in een vrachtwagen. Deze stond vlakbij een loods van een aannemersbedrijf. De vrachtwagen brandde uit, maar de brandweer kon een overslag naar het gebouw voorkomen.

Koen Meersseman, burgemeester van Zonnebeke, bevestigt dat er geen slachtoffers zijn. “De hulpdiensten waren heel snel ter plaatse. Dat was belangrijk om verdere schade aan het gebouw te vermijden. De familie is ongedeerd, dat is het voornaamste. Er was wel een grote rookpluim zichtbaar vanaf autosnelweg A19”, zegt hij.



Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek, reageert: “Bij aankomst stond de volledige vrachtwagen in brand. Na een 30-tal minuten was de brand geblust. De nabijgelegen loods waarin een dieseltank van 3.000 liter stond, kon gevrijwaard worden.”

“De vrachtwagen, die net terug was van werken, bleek niet meer te redden. We tasten voorlopig in het duister rond de oorzaak. Wij hebben geen aanwijzingen van kwaad opzet”, vult Brandweermajoor Rik Vandekerckhove nog aan.