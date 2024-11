Dinsdagmiddag even over 14 uur merkten de bewoners van een woonhuis in de Oud-Strijderslaan in Sint-Andries, Brugge dat hun schouw hevig rookte.

De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon de hevig rokende schouw snel blussen. Schade in de woning was er niet. Tijdens de bluswerken werd de straat even afgesloten voor het doorgaand verkeer.



© JVM

© JVM

© JVM