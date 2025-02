KIJK – Nachtelijke brand legt herenhuis in de Vredestraat in Izegem helemaal in de as, Prins Albertlaan deze morgen afgesloten

In de nacht van woensdag op donderdag iets na 3 uur is er brand uitgebroken in de Vredestraat in Izegem. Buren konden de hulpdiensten alarmeren, maar die konden niet anders dan het vuur controleren en verhinderen dat het helemaal oversloeg naar de belendende woningen. De Prins Albertlaan was deze morgen ook afgesloten voor verkeer.

Een overbuurman had de brand opgemerkt en belde de brandweer. Die kreeg om 3.51 uur melding en was snel ter plaatse, maar het vuur sloeg dan al wild om zich heen. In het herenhuis op het huisnummer 2 duiden drie brievenbussen en evenveel deurbellen op de compartimentering van de woning in meerdere appartementen. Het zou om een crisiswoning gaan, wellicht raakte niemand bij de brand gewond. “Het gaat om de oude conciërgewoning van ETIZ, die nu dus dienst deed als crisiswoning”, duidt burgemeester Kurt Grymonprez.

Een deskundige kwam ter plaatse om de oorzaak vast te stellen. Ook de woning op het nummer 4 liep schade op, maar dat zou blijkbaar nog meevallen. Ook de collega’s van het brandweerkorps in Ingelmunster kwamen ter versterking met een ladderwagen en een extra tankwagen.

De Vredestraat is een zijstraat van de Prins Albertlaan die richting het kanaal leidt. Om de hulpdiensten ruimte te geven hun werk te doen, werd de Prins Albertlaan afgesloten voor het verkeer.