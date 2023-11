KIJK – Loods met kippen uitgebrand in Anzegem, rookontwikkeling van ver te zien

In Anzegem is dinsdagvoormiddag brand uitgebroken in een loods met kippen bij Legkippen Desloovere. Het gebouw is volledig uitgebrand, zegt brandweerzone Fluvia. Mogelijk zijn asbestdeeltjes vrijgekomen. De rookontwikkeling was alvast van ver te aanschouwen.



De brandweer kreeg rond 11 uur een oproep voor een uitslaande brand in de Eegalstraat in Anzegem. De rookpluim was van ver te zien. “Bij aankomst konden onze ploegen niet veel meer doen dan nablussen”, aldus de woordvoerder van brandweerzone Fluvia. “Het gebouw is volledig in de as gelegd.”

Legkippen Desloovere uit Anzegem beschikt in totaal over 120.000 legkippen, verdeeld over drie stallen met 40.000 kippen. “Gelukkig staan de stallen op 10 meter van elkaar, anders waren ze alle drie weg”, aldus burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén).

Asbest

Omdat het om een oud gebouw met golfplaten gaat, bestaat de kans dat er asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

Niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. (JDr/Belga)