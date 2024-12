KIJK – Heel wat ongeruste telefoontjes nadat rookpluim van ver te zien is: Hulpdiensten rukken uit voor bewoner die palletten aan het verbranden is

Even over 15 uur woensdagmiddag liepen bij de brandweer van Zone 1 verschillende oproepen van een zwarte dikke rookpluim in de Beverhoutveldstraat in Oedelem binnen. De rook was van ver te zien en zorgde voor de nodige ongerustheid.

Bij aankomst op een hofstede trof de brandweer een vuurhaard aan die een voor zwarte rook zorgde. Van een noodsituatie was echter geen sprake. De bewoner was er achteraan de hofstede blijkbaar palletten aan het verbranden. De brandweer bluste de vuurhaard en ging een gesprek aan met de bewoner. Ook de politie kwam ter plekke. Niemand raakte gewond en schade is er evenmin.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM