Kijk – Grote brand treft cafetaria op verlaten camping in De Panne

In de leegstaande cafetaria van voormalige camping Zeepark in De Panne brak zondagnamiddag een uitslaande brand uit. Opnieuw brandstichting volgens de burgemeester, die pleit voor een oplossing voor de site. “Dit is een doorn in het oog van de gemeente.”

De verlaten camping was in het verleden al enkele keren het doelwit van brandstichters en sluikstorters. Vorig jaar werd de brandweer zelfs geconfronteerd met een toegangsweg, die gebarricadeerd was met paletten, steenpuin en een gedumpte koelkast. Toen ging het om een afvalbrand in het oud sanitair blok dat snel gelust was. De brand van zondag situeerde zich in de leegstaande cafetaria en zorgde voor een grote rookpluim boven De Panne.

Geen asbest

“Gelukkig kwam er geen asbest vrij”, zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan – B), die ter plaatse kwam. “Op deze site zijn al enkele kleinere brandstichtingen geweest, maar dit is de het meest ernstige incident dat we hier al gehad hebben, zeker in de voorbije twee jaar. Zo’n brand kon zich niet vanzelf ontwikkelen in een leegstaand gebouw in een gebied dat afgesloten is. Het lijkt dus wéér te gaan om brandstichting.”

De brand woedde in een ruimte onder het platte, geïsoleerde dak. De brandweer had heel de namiddag bluswerk, waardoor één rijvak van de nabijgelegen N34 urenlang onderbroken was voor het verkeer. De kusttram kon wel nog passeren.

Verlaten

De camping is sinds 2016 verlaten. “Dit is een doorn in het oog van de gemeente”, vervolgt Degrieck. “Er zijn plannen om iets te doen, maar de vergunningsproblematiek speelt ons parten. We hopen dat er snel duidelijkheid komt over wat er met deze site kan en mag gebeuren. Dit is een zone voor verblijfsrecreatie. Theoretisch kan hier een bouwproject komen. De gemeente heeft daar destijds een ruimtelijk uitvoeringsplan voor gemaakt. De eigenaar en bouwpromotor heeft er plannen voor, maar krijgt deze door Vlaanderen niet vergund.”

“Het is nu al een tijdlang windstil rond dit project. Als burgemeester stoort het me sterk dat er vanuit Vlaanderen heel weinig informatie komt naar de eigenaar. De Vlaamse regering zegt al even dat ze deze site willen aankopen om er natuurgebied van te maken. Dat ze het dan maar doen, zodat er snel duidelijkheid is.” (TP)