KIJK – Fietsengroothandel in Brugge wordt afgebroken na zware brand, weg tijdelijk afgesloten

De sloopwerken van het afgebrande fietsenbedrijf op het Waggelwater zijn gestart. Fietsengroothandel De Scheemaeker brandde zaterdag volledig uit. Daarbij kwam asbest vrij. Tijdens de sloopwerken zijn de oprit en de afrit Bevrijdingslaan van en naar de Expresweg tijdelijk afgesloten tot aan de Buffelbrug. De sloopwerken zullen volgens de politie nog even duren.

Een onderaannemer is begonnen met de afbraak van de gebouwen De Scheemaeker. © JVM

De brandweer was maandagmorgen druk in de weer met het aanleggen van een waterleiding en het plaatsen van een zware pomp om water uit het Waggelwater tot op de site aan te voeren. De brandweer spuit met verschillende slangen de af te breken gebouwen nat, waarna een kraan het gebouw sloopt.

De politie sluit de buurt tijdens de sloopwerken gedeeltelijk af. Zo zijn de oprit en de afrit Bevrijdingslaan van en naar de Expresweg tijdelijk afgesloten tot aan de Buffelbrug. De sloopwerken zullen volgens de politie nog even duren.

(Lees verder onder de foto’s)

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

Rode zone

Daarnaast werd de rode zone binnen de perimeter aangepast. De Dirk Martensstraat en de Lieven Bauwensstraat worden opengesteld voor doorgaand verkeer, zodat de bedrijven die zich buiten de rode zone bevinden toegankelijk zijn. De bedrijven en winkels in de rode zone kunnen nog niet opengaan. De eigenaars zijn persoonlijk ingelicht.

De stad benadrukt intussen dat de rode zone werd ingedeeld op basis van metingen. “Het is belangrijk om te weten dat de aanwezigheid van asbest niet hetzelfde is als blootstelling aan asbest. Blootstelling aan asbest wordt gemonitord op basis van luchtkwaliteit”, klinkt het. “Zelfs in de rode zone stranden de resultaten allemaal onder de grenswaarde of aanvaardbare norm.”

Wie buiten de rode zone nog roetdelen en verbrand isolatiemateriaal vindt, kan dat zelf opruimen. Het materiaal is asbestveilig en niet schadelijk voor de volksgezondheid. Inwoners mogen het zelf in de vuilnisbak gooien of mogen het komen afgeven aan de locatie ter hoogte van de gevangenis. (JVM/Belga)

Bekijk hieronder nog eens de beelden van de brand en de schade daags nadien:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Meer over de zware brand bij fietsengroothandel De Scheemaeker: