KIJK – Drie huizen onbewoonbaar na zware brand in Knokke-Heist

Woensdagmorgen rond 4 uur is op het Matrozenplein in Heist brand ontstaan in een rijhuis. De brandweer kwam massaal ter plaatse en trof er een zware uitslaande brand aan, die toen al overgeslagen was op de aanpalende leegstaande woningen van het huis waar de brand ontstond.

In de woning waar de brand begon, zou een vrouw wonen. Ze kon tijdig de woning verlaten en raakte niet gewond. De bewoners, een vijftiental, van de aanpalende huizen werden geëvacueerd en werden even verderop opgevangen. Het is nog onduidelijk wanneer ze terug in hun woning zullen kunnen. Bij de brand kwamen mogelijk ook asbestdeeltjes vrij.

Het parket stelde een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te onderzoeken. De brandweer zal nog een hele tijd moeten nablussen. Maar zeker is dat tenminste drie huizen verloren zijn door het vuur.