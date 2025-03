KIJK – Brandweer spuit nog steeds voertuigen af in Brugge om verdere verspreiding van asbest te voorkomen

Bij de zware brand bij fietsenhandelaar De Scheemaeker zaterdag in Brugge raakten zoals bekend roetdeeltjes vrij die asbest bevatten. De brandweer deed er alles aan om de verspreiding van het asbest tegen te gaan en richtte zondag aan de rand van de perimeter drie locaties in waar voertuigen konden afgespoten worden. Ook vandaag, maandag, werden er nog steeds wagens afgespoten, zoals hier in Sint-Andries.

De brandweer is met een tankwagen ter plaatse en doet wat ze kunnen om zoveel als mogelijk de wagen proper te maken. © JVM

Langs de Legeweg ter hoogte van het penitentiaire complex in Sint-Andries kan wie dat wenst nog steeds zijn wagen laten afspoelen. De brandweer is met een tankwagen ter plaatse en doet wat ze kunnen om zoveel als mogelijk de wagen proper te maken.

De brandweer is met een tankwagen ter plaatse en doet wat ze kunnen om zoveel als mogelijk de wagen proper te maken. © JVM

Ook gisteren, zondag, stond de brandweer al paraat om heel wat voertuigen af te spuiten en zo verdere verspreiding van asbest te voorkomen.

Meer over de zware brand bij fietsengroothandel De Scheemaeker in Brugge: