KIJK – Brandweer laat voertuigen in Brugge afspuiten om verdere verspreiding van asbest te voorkomen

Bij de zware brand bij fietsenhandelaar De Scheemaeker zaterdag in Brugge zijn zoals bekend roetdeeltjes vrijgekomen die asbest bevatten. De brandweer doet er intussen alles aan om verspreiding van het asbest tegen te gaan en richtte aan de rand van de perimeter drie locaties in waar voertuigen kunnen worden afgespoten. Over het al of niet doorgaan van de voetbalwedstrijd Club Brugge-Charleroi vanavond werd nog geen beslissing genomen.



De Stad Brugge, de politie en andere hulpdiensten zijn nog altijd druk in de weer om de situatie ten gevolge van de grote bedrijfsbrand van gisteren onder controle te krijgen en met het beperken van de verderndommen te organiseren. Aan de bewoners wordt gevraagd om zeker geen asbestdeeltjes aan te raken. Het stadsbestuur vraagt mensen die niet binnen de perimeter wonen uitdrukkelijk om dit gebied te vermijden. Allerlei recreatie op het openbaar domein binnen de perimeter – zoals jeugdactiviteiten, speelpleinbezoek of sport – wordt ontraden.

Verder wordt er overleg gepleegd met de verzekeraar van het getroffen bedrijf om een structurele aanpak van de opruiming. Om verdere verspreiding van de contaminatie tegen te gaan werden aan de rand van de perimeter drie locaties voorzien om voertuigen af spuiten. Deze locaties zijn: ter hoogte van de gevangenis (Legeweg 200), ter hoogte van Brico Sint-Andries (Zandstraat 267) en ter hoogte van het rondpunt op de Gistelse Steenweg (kant Varsenare).

“Ik wil onze inwoners bedanken voor hun begrip en medewerking bij het opvolgen van de maatregelen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “We begrijpen dat deze situatie ongerustheid met zich meebrengt, maar uw veiligheid staat voorop. Ik wil ook mijn grote waardering uitspreken voor de brandweer, civiele bescherming en alle andere hulpdiensten die zich met volle inzet inzetten om de gevolgen van deze brand zo snel en veilig mogelijk aan te pakken. Samen zorgen we ervoor dat de situatie onder controle blijft.”

Intussen is een gespecialiseerde firma ook bezig om op de site van het Jan Breydelstadion de roetdeeltjes die op het veld en in de tribunes zijn neergekomen, op te ruimen. Daarvoor draagt iedereen die erbij betrokken is beschermde kledij. De politie en het stadsbestuur laten weten dat er nog géén beslissing is genomen over het al of niet doorgaan van de wedstrijd Club Brugge – Charleroi vanavond in het stadion. De beslissing zou later vandaag genomen worden en hangt af van de verdere reiniging die dus volop bezig is en de resultaten van de metingen.

(JVM)