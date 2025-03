KIJK – Brand bij Brugse fietsengroothandel De Scheemaeker legt gebouw in as

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Vanmorgen werd pas duidelijk hoe groot de schade is na de zware brand van gisteren in de fietsengroothandel op het industrieterrein Waggelwater. Het industrieterrein blijft voorlopig nog steeds afgesloten. Mogelijk zijn er bij de brand asbestdeeltjes vrijgekomen, daarom is het noodzakelijk om ramen en deuren dicht te houden en indien je roet of brandresten aantreft ze niet aan te raken.

Er worden deze morgen op verschillende plaatsen metingen uitgevoerd om de concentraties te meten. De Bevrijdingslaan blijf vanaf de Buffelbrug ondertussen in beide richtingen afgesloten. De brandweer is nog steeds ter plaatse om opflakkering te voorkomen.

Het parket laat verder nog weten dat er een branddeskundige is aangesteld. Die gaat vandaag langs.

(Jan Van Maele)

